Usa: Trump tornerà prima dalle vacanze in vista di contestazioni a Biden

- Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, che in questo momento è in vacanza a Palm Beach in Florida, dovrebbe tornare a Washington prima del previsto, in vista diverse proteste organizzate dai Repubblicani quando il Congresso si riunirà la prossima settimana per certificare la vittoria di Joe Biden. Lo riporta l'emittente "Cnn". Trump dovrebbe lasciare Palm Beach prima della sua festa annuale di Capodanno, anche se gli ospiti si erano già riuniti nel suo club nel sud della Florida e gli era stato detto che Trump sarebbe stato presente, secondo tre persone che conoscono la questione. Il presidente di solito ama apparire sul tappeto rosso davanti alla stampa e ai suoi amici, ma quest'anno salta del tutto l'evento in quella che sarà una mossa insolita. Non è ancora chiaro a quale tipo di eventi di protesta ha in mente di partecipare Trump. (Nys)