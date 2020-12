Covid: Arcuri, ad oggi vaccinate 9.750 persone, già consegnate altre 359 mila dosi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alle ore 19, nelle 21 Regioni e Province autonome, dove la struttura del Commissario straordinario per l’emergenza Covid ha inviato i vaccini giunti in Italia il 27 dicembre scorso per il “vaccine-day”, sono stati già vaccinati 9.803 italiani, oltre il 100 per cento delle 9.750 dosi distribuite, in quanto, in alcune regioni, si è cominciata a somministrare anche la sesta dose per ogni fiala. E' quanto si legge in una nota della struttura commissariale. Oggi sono stati inoltre consegnati, nei punti di somministrazione individuati dal Commissario Straordinario in accordo con le Regioni, 359.775 dosi di vaccino Pfizer. La consegna delle altre 110.175 dosi continuerà domani fino ad arrivare al totale di 469.950 dosi previsto per questa settimana. Da domani, infine, sul sito di Palazzo Chigi del Commissario Straordinario per l’Emergenza Covid sarà pubblicato un report aggiornato in tempo reale sul numero degli italiani che progressivamente saranno vaccinati. (Com)