Argentina: covid, autorizzato uso emergenziale del vaccino Oxford-AstraZeneca (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per quanto riguarda il prosieguo della campagna Bonelli ha assicurato che "l'Argentina ha già firmato un contratto con il governo russo per ricevere 51 milioni e mezzo di dosi, che consentiranno di vaccinare 26 milioni di persone". Il funzionario ha precisato quindi che tra gennaio e febbraio la Federazione Russa "deve inviare 20 milioni di dosi per vaccinare 10 milioni di persone". Gli altri contratti firmati dal governo sono "con AstraZeneca per più di 20 milioni di dosi e con il fondo Covax delle Nazioni Unite". In questo contesto altre 151 persone sono morte e 11.650 sono state segnalate con coronavirus nelle ultime 24 ore in Argentina. Il totale dei decessi registrati ufficialmente a livello nazionale dall'inizio della pandemia è di a 43.018 mentre è di 1.602.163 il numero totale dei casi confermati di contagio. Attualmente sono 3.345 i pazienti ricoverati in unità di terapia intensiva, con una percentuale di occupazione dei letti per adulti del 53,2 per cento nel paese e del 56,8 per cento nell'area metropolitana di Buenos Aires. (segue) (Abu)