Milano: Guaineri assessore più ricco della giunta, dichiara quasi 500mila euro (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per quanto riguarda il Consiglio comunale, il più ricco è il consigliere di "Io corro per Milano" Manfredi Palmeri, con un reddito complessivo di 265.019. Superano i duecentomila euro anche Enrico Marcora del Gruppo Misto (dichiara 218.607 euro) ed Emmanuel Conte di Milano Progressista (216.965 euro). Reddito a sei cifre anche per Marco Fumagalli e Laura Specchio di Alleanza Civica per Milano, che dichiarano rispettivamente 139.970 e 113.310 euro; Alessandro Morelli della Lega (125.425) e Luigi Pagliuca di Forza Italia (122.033). Superano di poco i centomila euro di reddito complessivo anche Stefano Parisi, Bruno Ceccarelli del Pd, Gianluca Comazzi e Mariastella Gelmini di Forza Italia. Il più povero è Gianluca Corrado del Movimento 5 Stelle, con un reddito di 16.156 euro. Sotto i 20mila euro anche Elena Buscemi del Pd (ne dichiara 19.562) e di poco sopra la consigliera Emilia Bossi Moratti (con un reddito complessivo di 22.945 euro) e la pentastellata Patrizia Bedori (23.382). Il presidente del Consiglio comunale Lamberto Bertolè, infine, ha un reddito complessivo di 72.342 euro. (Rem)