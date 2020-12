Germania: proposta Csu per la sicurezza, pugno duro contro estremisti e negazionisti Covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Pugno duro in Germania contro mafia, criminalità organizzata araba, estremisti, minacce terroristiche, teorici del complotto e negazionisti “radicali” del coronavirus. È questo il nucleo del documento per la sicurezza elaborato dal gruppo dell'Unione cristiano-sociale (Csu) al Bundestag, la cui bozza è stata visionata dal settimanale “Der Spiegel”. Secondo i deputati della Csu, l'Ufficio federale per la protezione della Costituzione (BfV) - ossia l'agenzia di intelligence interna della Germania - deve monitorare la galassia dei complottisti e negazionisti del Covid-19. In particolare, vengono citati i seguaci della teoria cospirativa nota come QAnon, “altri estremisti del complotto” e i sostenitori “radicali” del movimento Pensiero laterale (Querdenken). Formato da negazionisti del Covid-19 e oppositori delle norme anticontagio in vigore in Germania, Pensiero laterale è un insieme variegato. Vi prendono parte estremisti di destra, nostalgici del Reich tedesco, adepti dei culti esoterici e New Age, figli dei fiori, seguaci delle medicine alternative e oppositori dei vaccini. Non mancano esponenti, elettori e simpatizzanti di Alternativa per la Germania (AfD), partito nazionalconservatore che raccoglie consensi anche nella destra radicale. Per la Csu, è necessario poter procedere “con tutta la severità contro chi, con la scusa di esercitare i propri diritti di libertà, vuole attaccare la nostra democrazia”. In particolare, il rapporto annuale sulla sicurezza dovrà dedicare un capitolo alle “fake news” diffuse dai complottisti e alle "narrazioni della cospirazione”. Il documento viene redatto dal BfV in base alle proprie informazioni e a quelle ottenute sia dall'Ufficio federale per le informazioni (Bnd), l'agenzia di intelligence esterna della Germania, sia dal Servizio federale per il controspionaggio militare (Mad). (segue) (Geb)