Germania: proposta Csu per la sicurezza, pugno duro contro estremisti e negazionisti Covid (4)

- In merito ai rimpatri dei migranti cui non è stato riconosciuto lo status di rifugiato, la Csu vuole dichiarare Algeria, Marocco, Tunisia e Georgia paesi di origine sicuri. Tale classificazione è già stata approvata dal Bundestag nel 2019, ma l'attuazione delle decisione è fallita a causa del voto contrario del Bundesrat. Diversi Laender continuano, infatti, a considerare inammissibili le deportazioni nei quattro Stati, perché i rimpatriati rischiano di subire persecuzioni e torture. Ai fini di una maggiore sicurezza, la Csu chiede di introdurre “un divieto a vita” sul possesso di armi per gli estremisti. Dovrebbe poi divenire reato la compilazione delle liste dei nemici politici, pratica diffusa nell'estrema destra tedesca. La Germania dovrebbe anche dotarsi di una polizia informatica federale per respingere gli attacchi degli hacker. Infine, dovrebbero essere aggravate le pene per le aggressioni contro le forze dell'ordine. (Geb)