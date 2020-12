Roma: Zevi, Raggi lancia tavolo su poteri a sei mesi da voto, boutade elettorale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tavolo di confronto sui poteri di Roma Capitale lanciato dalla sindaca Virginia Raggi "a sei mesi dalle elezioni comunali, dopo quattro anni e mezzo di consiliatura, fa sospettare si tratti solo di una boutade elettorale". Lo dichiara in una nota Tobia Zevi, presidente dell'osservatorio Roma puoi dirlo forte. "La questione dei poteri speciali per la Capitale - aggiunge - andava posta come dirimente al momento dell'elezione: è un tema troppo serio per poter essere affrontato in modo raccogliticcio e improvvisato. Riconoscere poteri straordinari alla città è un punto fondamentale: come tutte le Capitali europee Roma ha bisogno di avere competenze e risorse ad hoc. Dubito che l'amministrazione Raggi, che non ha mai avuto un progetto sulla città del futuro ma è da sempre costretta ad inseguire le emergenze quotidiane, possa essere in grado di affrontare la grande sfida strategica dei poteri speciali. A ogni modo, il governo ha il dovere di attuare concretamente quanto approvato in Parlamento senza ulteriori ritardi e tentennamenti. E il tema dello status - conclude Zevi -, delle competenze e delle risorse per la Capitale, deve finalmente diventare una priorità della politica nazionale e della prossima amministrazione". (Com)