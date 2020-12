Brasile: governo acquista solo il 2,4 per cento delle siringhe necessarie per vaccinazione anti-Covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le aziende che hanno partecipato all'asta indetta dal ministero della Salute Brasile hanno garantito la fornitura di solo il 2,4 per cento del totale di siringhe con ago necessarie per la campagna di vaccinazione contro la Covid-19. Lo riferisce il quotidiano "O Estado de S. Paulo". L'asta per l'acquisto di un totale di 331 milioni di siringhe era stata indetta lo scorso 16 novembre. Le aziende che hanno partecipato hanno offerto 7,9 milioni di prodotti richiesti. Le aziende fornitrici hanno lamentato che l'annuncio prevedeva forniture di siringhe e aghi come un unico prodotto a un prezzo considerato inferiore a quello di mercato. (Brb)