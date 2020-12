Usa: Biden tenterà di ritardare i "regolamenti di mezzanotte"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente eletto Joe Biden pubblicherà un promemoria sul Giorno dell'Inaugurazione cercando di fermare o ritardare i cosiddetti "regolamenti di mezzanotte" emessi dal presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, negli ultimi giorni della sua amministrazione. Lo riporta il sito di approfondimento politico "The Hill". Il portavoce di Biden, Jen Psaki, ha detto che il promemoria entrerà in vigore il 20 gennaio e metterà fine a qualsiasi regolamento o guida dell'agenzia emessa dall'amministrazione Trump che non sia entrata in vigore entro il giorno dell'inaugurazione. C'è una battaglia per le regole in ritardo e i cambiamenti normativi ogni volta che c'è un cambio di potere alla Casa Bianca. Nel 2016, i Repubblicani della Casa Bianca hanno approvato un disegno di legge che ha concesso loro l'autorità di annullare qualsiasi regola e guida implementata negli ultimi 60 giorni dell'amministrazione Obama. Intanto Biden ha anche detto che intende attuare diversi ordini esecutivi nel suo primo giorno di lavoro, con particolare attenzione al cambiamento climatico. Trump ha disseminato infatti di ostacoli la strada per una politica Usa amica del clima con pesticidi, gas serra, trivellazioni e leggi per l'ambiente cancellate.(Nys)