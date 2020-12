Usa: il capo di Warp Speed, vaccino AstraZeneca non prima di aprile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli statunitensi probabilmente non riceveranno il vaccino contro il coronavirus di AstraZeneca prima di aprile a causa di persistenti dubbi sulla sua efficacia. Lo ha detto un funzionario sanitario di alto livello dell'amministrazione Trump ore dopo che i regolatori del Regno Unito hanno autorizzato il vaccino di AstraZeneca. Lo riporta il sito "Politico". La previsione di Moncef Slaoui, capo dell'Operazione Warp Speed, sposta indietro di almeno due mesi la linea temporale del governo degli Stati Uniti per l'autorizzazione del vaccino AstraZeneca. Slaoui all'inizio di questo mese ha stimato che la casa farmaceutica britannica avrebbe presentato una domanda di autorizzazione per l'uso d'emergenza alla Food and Drug Administration già a febbraio. Gli Stati Uniti hanno ordinato 300 milioni di dosi del candidato vaccino a due dosi. Un trial in fase avanzata è stato sospeso quest'autunno per valutare una grave reazione ad un'iniezione, mentre i risultati promettenti di una lettura anticipata dell'iniezione sono stati attribuiti ad un errore di dosaggio. (Nys)