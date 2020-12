Campidoglio: protesta Fd'I in Assemblea capitolina, prima contestazione digitale in Aula

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Prima protesta digitale nel corso dell'Assemblea capitolina che da mesi, a causa dell'emergenza Covid, si riunisce in streaming. Il consiglio capitolino sta discutendo il documento del consolidato di bilancio 2019 con l'obiettivo di approvarlo entro oggi. Il capogruppo di Fratelli d'Italia, Andrea De Priamo, ha esposto un cartello con su scritto "M5s vergogna" e spiegato di ritenere inaccettabile "che quando si fa consiglio da casa è impensabile pensare di forzare il regolamento, di fronte a richieste reiterate di riflessione e approfondimento da parte delle opposizioni: vergogna". Il riferimento è stato, tra le altre cose, a due richieste avanzate dal consigliere Francesco Figliomeni che ha presentato sia una pregiudiziale che una sospensiva, atti entrambi bocciati dalla maggioranza, dopo la decisione di procedere a oltranza con i lavori d'Aula. "Undici ore di consiglio dal divano di casa con i dipendenti a lavorare in Campidoglio, tutto a causa dei ritardi della giunta Raggi che hanno portato ad approvare le delibere sul bilancio consolidato e la razionalizzazione delle partecipate in un quadro di caos totale sul futuro di molte società di Roma Capitale come Ama, Roma Metropolitane, Multiservizi e tante altre", ha concluso De Priamo. (Rer)