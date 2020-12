Usa: McConnell, improbabile l'approvazione dell'assegno di stimolo da duemila dollari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader della maggioranza repubblicana al Senato Usa, Mitch McConnell oggi ha detto che non vede un "percorso realistico per passare rapidamente" una misura autonoma approvata dalla Casa che garantisce un assegno a tutti gli statunitensi da duemila dollari, nonostante le richieste del Presidente Trump per l'aumento dello stesso. Le osservazioni di McConnell sottolineano che è improbabile che il Congresso riceva una proposta per aumentare i controlli di stimolo alla scrivania del presidente Donald Trump entro mezzogiorno di domenica, all'inizio del 117° Congresso. La Camera ha approvato una proposta di legge lunedì per aumentare l'importo degli assegni di incentivazione inclusi in un recente pacchetto da 2.300 miliardi di dollari, ma McConnell ha detto che il Senato non approverà una legge a sé stante sugli assegni. "Il Senato non ha intenzione di dividere le tre questioni che il presidente Trump ha collegato tra loro solo perché i Democratici hanno paura di affrontarne due". Il Senato non si lascerà intimidire dal fatto che il denaro preso in prestito finisca nelle mani di amici ricchi di Democratici che non hanno bisogno di aiuto", ha detto McConnell dal piano del Senato.(Nys)