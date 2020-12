Usa: Wall Street chiude in rialzo, Dow Jones +0,24 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Wall Street chiude in rialzo. Il Dow Jones ha guadagnato lo 0,24 per cento a 30.409,56 punti. Il Nasdaq ha chiuso in aumento dello 0,15 per cento a 12.870 punti mentre lo S&P 500 ha chiuso in rialzo dello 0,13 per cento a 3.732,04 punti. Nel corso dei negoziati sul piano di salvataggio dell’economia da 900 miliardi di dollari varato questo mese, i leader del Partito repubblicani si erano opposti all’aumento degli assegni una tantum per i cittadini fino a 2 mila dollari, poiché la misura graverebbe sul debito pubblico già in crescita degli Stati Uniti. (Nys)