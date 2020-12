Usa: Walmart si scusa con Hawley per gli insulti su Twitter

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La catena di supermercati statunitense Walmart ha pubblicato un comunicato di scuse oggi, dopo che un suo social media manager ha postato un tweet sull'account del marchio dell'azienda criticando il senatore Josh Hawley, repubblicano. Hawley ha indicato mercoledì che contesterà i risultati delle elezioni presidenziali del 2020, diventando il primo senatore repubblicano a dire che lo farà. "Milioni di elettori preoccupati per l'integrità delle elezioni meritano di essere ascoltati", ha detto Hawley in un tweet sulla sua decisione. "Mi opporrò il 6 gennaio a loro nome". Una delle oltre 48.000 risposte al tweet del senatore proveniva dall'account di Walmart, che diceva: "Vai avanti. Prenditi il tuo dibattito di 2 ore" e si concludeva chiamandolo "perdente". Un portavoce di Walmart ha detto che in una dichiarazione a "The Hill" il tweet è stato pubblicato per errore da un membro del team di social media che intendeva twittare a Hawley dal suo account personale. (Nys)