Usa: Trump estende blocco dei visti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha prolungato a tempo indeterminato la sospensione dei visti internazionali in risposta alla pandemia di Covid-19. Lo riporta l'emittente "Cnn". Trump ha detto che le restrizioni sulle carte verdi e sui vari tipi di visti di lavoro durante la pandemia - che dovevano scadere oggi - rimarranno in vigore "fino a quando non saranno annullate dal presidente". Trump ha inizialmente firmato un ordine di sospensione dell'emissione di nuove carte verdi in aprile e poi lo ha ampliato per includere i visti H1-B, H-4, L e la maggior parte dei visti J, nonché alcuni visti H2-B con un'eccezione per i lavoratori del settore alimentare a giugno. (Nys)