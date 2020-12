Rifiuti: Righini (Fd'I), anche nel 2021 spazzatura Roma farà giro d'Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Anche nel 2021 saremo costretti a spendere centinaia di milioni di euro in soldi pubblici per finanziare l'ennesima edizione del giro d'Italia e d'Europa dell'immondizia che il Lazio non riesce a smaltire". Lo dichiara in una nota il consigliere di Fratelli d'Italia alla Regione Lazio, Giancarlo Righini, commentando la proroga al 31 dicembre del 2021 dell'accordo con la Regione Abruzzo per lo smaltimento di parte dell'indifferenziata della Capitale. "È questo, nemmeno troppo sottinteso, il messaggio di capodanno che l'assessore Valeriani manda ai cittadini del Lazio annunciando l'ennesimo accordo stipulato dall'amministrazione Zingaretti per smaltire 70.000 tonnellate di rifiuti nostrani in Abruzzo - aggiunge Righini -. E se ci saranno meno sacchetti sui marciapiedi dovremo dire grazie alla disponibilità del governatore Marsilio di Fd'I e alla sua giunta di centrodestra. A niente è servito il tanto celebrato piano rifiuti regionale recentemente approvato alla Pisana, perché come più volte evidenziato da Fd'I, il Prr non ha nessun valore progettuale, dal momento che non fornisce indicazioni tecniche precise ne sulla tipologia impiantistica da realizzare, né sulle metodologie di trattamento e smaltimento dei rifiuti, né sull'organizzazione della raccolta. E non ha nemmeno alcun valore di indirizzo politico, poiché il tiepido e generico ambientalismo di questo testo, infarcito di riferimenti a diverse teorie sul ciclo dei rifiuti e ad alcune utopiche previsioni sulla riduzione futura della quantità e sull'incremento della differenziata nei grandi centri urbani, non ha spostato di un millimetro l'immobilismo del sindaco Raggi, né il ministro Costa dirà qualcosa a lei o a Zingaretti dato che - conclude - remano tutti sulla barca di Conte". (Com)