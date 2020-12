Libia: Italia, Germania, Usa, Francia e Regno Unito a Sarraj, sostegno a processo politico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli ambasciatori di Italia, Germania e degli Stati Uniti, oltre agli incaricati d’affari di Francia e Regno Unito, hanno incontrato oggi virtualmente insieme alla missione dell’Onu in Libia (Unsmil) il primo ministro del Governo di accordo nazionale (Gna) della Libia, Fayez al Sarraj, per ribadire il loro pieno sostegno al successo del Forum libico per il dialogo politico e i connessi dialoghi in materia di economia e sicurezza. Lo riferisce un comunicato diffuso dall’ambasciata d’Italia a Tripoli. I capi delle missioni diplomatiche, si legge, “hanno accolto con favore i recenti scambi di prigionieri, e hanno fatto appello a un rapido progresso nel facilitare la riapertura dell’autostrada costiera Misurata-Sirte, come concordato in ottobre dalla Commissione militare congiunta”. I diplomatici, prosegue la nota, “hanno sottolineato che per la desiderata formazione dell’autorità esecutiva nel quadro del Forum per il dialogo politico è necessaria una leadership libica forte e impegnata, in vista delle elezioni del dicembre 2021”. (segue) (Lit)