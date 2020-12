Argentina: covid, autorizzato uso emergenziale del vaccino Oxford-AstraZeneca (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel frattempo l'Argentina ha iniziato il piano di vaccinazione contro il Covid-19 mediante l'uso del vaccino Sputnik-V, prodotto dal Fondo sovrano della Federazione Russa (Rdif) e sviluppato dall'istituto Gamaleya. La campagna di immunizzazione, ha preso il via contemporaneamente in tutte e 24 le province del paese dove sono state distribuite proporzionalmente 146.250 dosi appartenenti al primo lotto di 300 mila dosi arrivato nel paese da Mosca il 24 dicembre. Il capo di Gabinetto del ministero della Salute, Lisandro Bonelli, ha sottolineato che l'Argentina "è uno dei primi paesi ad iniziare la vaccinazione di massa della popolazione" e che l'obiettivo delle autorità è quello di "vaccinare entro i prossimi tre mesi tutta la popolazione potenzialmente a rischio", stimata in circa 14 milioni di persone. In questo universo, ha chiarito Bonelli, figurano "il personale medico, le persone maggiori di 60 anni, gli anziani negli ospizi, le persone in età compresa tra i 18 e i 59 anni con patologie a rischio". (segue) (Abu)