Covid: Regioni a governo, posticipare riapertura impianti sci dal 7 al 18 gennaio

- La conferenza delle Regioni ha chiesto ufficialmente al governo, attraverso una missiva, di rinviare l’apertura degli impianti sciistici dal 7 gennaio, come previsto attualmente dal Dpcm, al 18 gennaio. Questo perché, come spiegano fondi della conferenza delle Regioni, appare inverosimile l’apertura il 7 gennaio e dunque per dare certezza agli operatori del settore è preferibile indicare una data fattibile, fermo restando l’evoluzione della curva dei contagi. La sollecitazione è arrivata in particolare dalle Regioni dell’arco alpino. (Rin)