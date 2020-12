Germania: proposta Csu per la sicurezza, pugno duro contro estremisti e negazionisti Covid (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nell'azione di contrasto ai clan arabi e alla mafia, la Csu punta sulle confische dei beni delle famiglie criminali. È, infatti, necessario colpire i clan “dove è più efficace”, sottraendo loro le risorse ottenute con il crimine, auto e proprietà immobiliari di lusso. Beni. In futuro, dovrà dunque essere possibile confiscare beni sospetti “anche se la persona interessata non può provare che i beni provengono da fonti legali”. Inoltre, la Csu chiede un programma federale per l'uscita dalle organizzazioni criminali e la protezione dei testimoni. L'obiettivo è tutelare gli uomini, ma soprattutto le donne e i bambini, che intendono lasciare i clan. (segue) (Geb)