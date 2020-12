Coronavirus: Usa, 340.586 morti su 19.615.360 contagiati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono almeno 340.586 i morti per Covid-19 negli Stati Uniti su 19.615.360 contagiati, secondo i dati forniti dalla Johns Hopkins University. Lo riporta il "New York Times". Ieri il virologo Anthony Fauci, direttore dell’Istituto nazionale per le malattie infettive e le allergie (Niaid), ha dichiarato che i contagi da Covid-19 negli Stati Uniti sono ormai "fuori controllo sotto molti aspetti". "Siamo di fronte a un picco dei casi fuori controllo sotto diversi aspetti", ha affermato Fauci intervistato dalla "Cnn", sottolineando che gli Stati Uniti sono in netto ritardo nella distribuzione dei vaccini. Le compagnie farmaceutiche Recipharm e Moderna hanno finalizzato l'accordo per collaborare nella produzione di prodotti farmaceutici asettici e l'infialamento di farmaci per la fornitura a Paesi al di fuori degli Stati Uniti. L'accordo, riferisce Moderna in un comunicato, prevede il supporto di Recipharm nella produzione e nell'infialamento di parte della fornitura del vaccino di Moderna contro il Covid-19 fuori dagli Stati Uniti, attività che sarà svolta nell'impianto di Recipharm situato in Francia. Nel mondo si contano oltre 1,7 milioni di morti su oltre 81 milioni di contagiati.(Nys)