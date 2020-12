Regeni: Farnesina, inaccettabile quanto affermato dalla Procura egiziana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Farnesina ritiene che quanto affermato dalla Procura Generale egiziana relativamente al tragico omicidio di Giulio Regeni sia inaccettabile. Lo riferisce in una nota la Farnesina. Nel ribadire di avere piena fiducia nell’operato della magistratura italiana, continuerà ad agire in tutte le Sedi, inclusa l’Unione europea, affinché la verità sul barbaro omicidio di Giulio Regeni possa finalmente emergere. La Farnesina auspica che la Procura generale egiziana condivida questa esigenza di verità e fornisca la necessaria collaborazione alla Procura della Repubblica di Roma. (Com)