Infrastrutture: Atlantia, Abertis perfeziona acquisizione Elizabeth River Crossings in Usa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Atlantia informa che la controllata Abertis Infraestructuras, in consorzio con Manulife Investment Management, ha oggi perfezionato l’acquisizione del 100 per cento del capitale della società capogruppo titolare della concessione (fino al 2070) dei tunnel Elizabeth River Crossings in Virginia, per un controvalore complessivo di circa 1 miliardo di euro. In particolare, nell’ambito del consorzio, Abertis deterrà il 55,2 per cento del capitale di Elizabeth River Crossings. Abertis (e quindi Atlantia) controllerà la società consolidandola integralmente nel proprio bilancio. Con questa operazione, che segue l’espansione in Messico annunciata a giugno con l’acquisizione di Rco, Abertis, si legge in una nota, conferma la propria capacità di continuare a diversificare ulteriormente il proprio business all’estero. (Com)