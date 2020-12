Coronavirus: Usa, per la Cdc la "variante inglese" è fuori controllo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I funzionari dei Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie degli Stati Uniti (Cdc) oggi hanno detto che il nuovo ceppo di Covid-19 originariamente scoperto nel Regno Unito e ora registrato in Colorado si sta probabilmente diffondendo senza essere rilevato in tutti Stati Uniti. "Le autorità sanitarie pubbliche in Colorado hanno rilevato una variante che è stata identificata per la prima volta nel Regno Unito, in una persona che non ha segnalato alcuna storia di viaggio, la mancanza di storia di viaggio segnalata suggerisce che questa variante è stata trasmessa da persona a persona negli Stati Uniti," ha detto Henry Walke, dirigente dei Cdc durante un briefing, secondo quanto riportato dall'emittente "Cnn". (Nys)