Ecuador: Cina ribadisce disponibilità a controllare la pesca illegale a ridosso acque territoriali (2)

- La delegazione ecuadoriana era presieduta dal sottosegretario alla Sovranità e relazioni di vicinato del ministero degli Esteri, María Gabriela Troya, e composta dal viceministro dell'Acquacoltura e della Pesca, Bernardo Hidalgo, dall'Ambasciatore dell'Ecuador in Cina, Carlos Larrea, insieme ai delegati del ministero degli Esteri e la direzione nazionale degli spazi acquatici della Marina. I rappresentanti dell'Ecuador hanno fatto riferimento alle azioni internazionali svolte dal Paese in forum regionali e multilaterali, finalizzate a rafforzare gli impegni globali per la protezione dell'ambiente e delle risorse marine, nonché all'applicazione di rigorose misure di sorveglianza e controllo delle flotte pescherecce. È stato sottolineato in particolare che la conservazione delle Isole Galapagos, riserva naturale a protezione di un ecosistema unico al mondo, è una responsabilità condivisa e ha invitato la Cina a cooperare con questo obiettivo comune.(segue) (Brb)