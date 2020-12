Turchia-Kosovo: incontro tra ministri Esteri Cavusoglu e Haradinaj

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri turco Mevlut Cavusoglu ha avuto un "proficuo incontro" con l'omologo kosovara Meliza Haradinaj. Lo riferisce lo stesso capo della diplomazia di Ankara dopo l'incontro avuto oggi con Haradinaj in visita in Turchia. "Abbiamo firmato un memorandum d'intesa sull'istituzione di un meccanismo per le consultazioni politiche e gli scambi diplomatici", ha annunciato Cavusoglu. "Sosteniamo il processo di dialogo tra Kosovo e Serbia", ha dichiarato il ministro degli Esteri turco sottolineando inoltre l'importanza dei rapporti economici tra Ankara e Pristina. (Tua)