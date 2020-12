Kosovo: premier Hoti non conferma volontà di ricandidarsi a prossime elezioni anticipate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro kosovaro Avdullah Hoti non ha ancora deciso se ricandidarsi per ricoprire questo ruolo anche dopo le elezioni anticipate che si terranno nel primo trimestre 2021. Lo ha dichiarato lo stesso Hoti oggi in conferenza stampa. Il premier kosovaro uscente ha spiegato che la Lega democratica del Kosovo (Ldk) non ha un solo nome da candidare al ruolo di primo ministro, "ma diversi: l'uno migliore dell'altro".(Kop)