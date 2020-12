Kosovo: presidente Osmani, vaccini contro il Covid-19 in arrivo solo dopo aprile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Kosovo è colpevole dei ritardi nell'arrivo dei vaccini contro il Covid-19, che non giungeranno nel Paese prima di aprile. Lo ha dichiarato la presidente ad interim del Kosovo, Vjosa Osmani, secondo cui il Paese dovrebbe assicurarsi oltre ai vaccini del programma Covax anche dosi aggiuntive da diversi Stati dell'Unione europea. "Altri Paesi della regione sono avanti a noi; per questo dobbiamo ritenere responsabile il governo del fatto che non siamo pronti e che i vaccini arriveranno probabilmente solo dopo aprile", ha affermato la presidente. Commentando la vicenda del presunto ingresso di vaccini contri il Covid-19 dalla Serbia nel nord del Kosovo, Osmani ha osservato che si tratta di una "violazione flagrante" degli accordi mediati dall'Ue tra Belgrado e Pristina. Secondo la presidente kosovara, la Serbia sta tentando in questo modo di destabilizzare il Kosovo. (segue) (Alt)