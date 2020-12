Milano: Prencipe (Prc), rubata la targa del circolo "Peppino Impastato" in via Porpora, atto squadrista

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Federazione Milano del Partito della Rifondazione Comunista – Sinistra Europea denuncia in una nota che nella notte tra il 28 e il 29 dicembre "alcune persone hanno divelto e rubato la targa del circolo di Rifondazione comunista "Peppino Impastato" di via Porpora 45". "In un video, realizzato da un passante, si vedono tre uomini, probabilmente giovani vestiti con felpe nere e cappuccio, compiere questo ennesimo atto vandalico contro una delle nostre sedi - prosegue la nota - Particolarmente odioso il gesto contro la memoria di Peppino Impastato militante comunista ucciso per aver combattuto la mafia. "Non sappiamo ancora la matrice di questo gesto - dichiara il segretario della Federazione di Milano Matteo Prencipe - ma toccare il nostro simbolo che rappresenta lotte sociali e antifascismo crediamo abbia un significato politico chiaro. Non è la prima volta che succede, Rifondazione Comunista è ancora una forza politica che dà fastidio".(Com)