Covid: accordo fra Moderna e Recipharm per fornitura del vaccino fuori dagli Usa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le compagnie farmaceutiche Recipharm e Moderna hanno finalizzato l'accordo per collaborare nella produzione di prodotti farmaceutici asettici e l'infialamento di farmaci per la fornitura a Paesi al di fuori degli Stati Uniti. L'accordo, riferisce Moderna in un comunicato, prevede il supporto di Recipharm nella produzione e nell'infialamento di parte della fornitura del vaccino di Moderna contro il Covid-19 fuori dagli Stati Uniti, attività che sarà svolta nell'impianto di Recipharm situato in Francia. Previa approvazione del vaccino da parte delle autorità regolatorie nei paesi al di fuori degli Stati Uniti, si prevede che la fornitura possa iniziare all'inizio del 2021. "Stiamo facendo importanti progressi nello sviluppo del vaccino di Moderna contro Covid-19 e siamo lieti di questa collaborazione con Recipharm", ha dichiarato Nicolas Chornet, vicepresidentr senior della Produzione internazionale di Moderna. "Confidiamo nel loro supporto per la consegna del nostro vaccino".(Nys)