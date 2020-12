Libia: Italia, Germania, Usa, Francia e Regno Unito a Sarraj, sostegno a processo politico (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I capi-missione, inoltre, “hanno sottolineato la necessità che i commenti pubblici siano costruttivi e tali da sostenere il processo”. “Riguardo a tutti questi elementi, gli attori internazionali stanno monitorando da vicino le azioni di tutte le parti per soddisfare i loro impegni per il successo dei dialoghi facilitati dall’Onu, e il Gna, in quanto governo riconosciuto internazionalmente, ha un ruolo particolare da svolgere nel sostenere pienamente questo processo. I capi missione hanno anche ribadito il loro appello a un pieno sostegno da parte della comunità internazionale al processo politico a guida libica, indetto dall’Onu, incluso il Forum per il dialogo politico libico e l’accordo per il cessate il fuoco del 23 ototbre”, conclude la nota. Per l’ambasciatore d’Italia, Giuseppe Buccino Grimaldi, “l’Italia ha avuto il piacere di unirsi a Francia, Germania, il Regno Unito, Stati Uniti e Unsmil in un’importante chiamata con il primo ministro Sarraj, incentrata sugli sforzi per sostenere il processo politico guidato dalla Libia e indetto dall’Onu”, riferisce su Twitter l’ambasciata d’Italia a Tripoli. (Lit)