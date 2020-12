Germania: proposta Csu per la sicurezza, pugno duro contro estremisti e negazionisti Covid (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Contro le minacce terroristiche, come gli estremisti islamici e la destra radicale, la Csu invoca la carcerazione preventiva. In particolare, i deputati cristiano-sociali si aspettano che i Laender monitorino i soggetti pericolosi “in maniera più intensa” e rendano possibile l'impiego delle cavigliere elettroniche. Per gli estremisti, la detenzione preventiva dovrebbe essere più rapida, venendo applicata non appena vi siano segnali di “volontà di ricorrere alla violenza”. Con riguardo alla migrazione, la Csu propone un maggiore controllo dei richiedenti asilo. In tale prospettiva, dovrebbe essere punita la comunicazione di informazioni personali errate nella procedura di asilo. Inoltre, computer e cellulari di chi chiede la protezione internazionale in Germania dovrebbero essere letti dalle autorità, al fine di far luce su eventuali rischi per la sicurezza. (segue) (Geb)