Bosnia-Erzegovina: Farnesina, Italia stanzierà fino a 500mila euro per la Croce Rossa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Italia sta seguendo da vicino la situazione che si è determinata in Bosnia-Erzegovina a seguito della chiusura del campo di accoglienza di Lipa e ha disposto uno stanziamento fino a 500mila euro a favore della Croce Rossa che sta operando sul terreno. Lo dice in una nota la Farnesina, in cui si sottolinea che il governo ha chiesto alla Commissione europea di attivarsi per alleviare le sofferenze delle persone coinvolte. La condizione umanitaria dei migranti e richiedenti asilo che sono al momento privi di alloggio e di accesso ai servizi essenziali desta grande preoccupazione. L'Italia esorta le Autorità della Bosnia-Erzegovina, centrali e locali, a individuare con assoluta urgenza una soluzione che possa permettere la necessaria assistenza ai migranti e ai richiedenti asilo, soprattutto in considerazione delle attuali condizioni climatiche e delle difficoltà connesse alla pandemia Covid-19. (Com)