Brasile: AstraZeneca effettuerà richiesta registrazione del vaccino entro il 15 gennaio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Fondazione Oswaldo Cruz (Fiocruz), Nisia Trindade, ha affermato che la consegna finale dei documenti per la registrazione del vaccino della casa farmaceutica anglo-svedese AstraZeneca sviluppato in collaborazione con l'università di Oxford, nel Regno Unito, dovrebbe essere effettuata entro il 15 gennaio. "La nostra registrazione è già stata presentata con la prospettiva della consegna finale dei documenti alle autorità brasiliane entro il 15 gennaio", ha detto il presidente della Fiocruz, istituzione scientifica per la ricerca e lo sviluppo delle scienze biologiche legata al locale ministero della Salute brasiliano indicata per la produzione in loco del vaccino. (segue) (Brb)