Campidoglio: avanti a oltranza Assemblea capitolina per approvare bilancio consolidato 2019

- Maratona in Assemblea capitolina per arrivare, nella serata di oggi, all'approvazione del documento di bilancio consolidato del 2019 di Roma Capitale. La scadenza dell'atto era inizialmente prevista al 30 novembre, successivamente per effetto delle norme di governo, determinate dall'emergenza Covid, il termine per l'approvazione è slittato al 31 dicembre dell'anno in corso. L'Aula Giulio Cesare è riunita in streaming dalle 13 di oggi e finora ha dato il via libera alla delibera che prevede il piano di razionalizzazione delle società partecipate: il documento, presentato dall'assessore al bilancio, Gianni Lemmetti, dà seguito al piano di riorganizzazione già previsto dalla giunta Raggi negli anni passati, e aggiorna gli atti precedenti già approvati al momento attuale. Successivamente in Aula sono stati avviati i lavori sulla delibera inerente al bilancio consolidato del 2019, ma la seduta è stata sospesa più volte dal presidente dell'Assemblea capitolina, Marcello De Vito, a causa di polemiche tra maggioranza e opposizioni in merito alla richiesta di protrazione dei tempi della seduta, avanzata dal M5s, fino all'approvazione dell'atto relativo al consolidato. A seguito dell'ultima conferenza dei capigruppo il consigliere di Fratelli d'Italia, Francesco Figliomeni, ha presentato sia una questione pregiudiziale che una sospensiva. Entrambe le richieste sono state bocciate. Il presidente De Vito ha quindi lasciato la parola all'assessore Lemmetti per la presentazione dell'atto. (Rer)