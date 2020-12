Kosovo: ex ministro Esteri albanese Cakaj, notizie false su mia partecipazione a prossime elezioni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Olta Xhacka è stata nominata oggi come nuova ministra degli Esteri dell'Albania. La nomina dell'ex ministra della Difesa a capo della diplomazia di Tirana è stata annunciata oggi dal premier Edi Rama, il quale ha sottolineato che è arrivato il momento per il ministro degli Esteri ad interim Gent Cakaj di lasciare l'incarico dopo l'eccellente lavoro svolto anche durante la recente presidenza di turno albanese dell'Osce. La guida del ministero della Difesa albanese verrà invece assunta da Niko Peleshi, che sostituisce la nuova ministra degli Esteri Xhacka. "E' stata una partner straordinaria nel rafforzamento delle relazioni nella difesa tra Stati Uniti ed Albania, e nell'aumentare le capacità dell'Albania come Paese alleato della Nato", ha dichiarato in riferimento a Xhacka l'ambasciatrice Usa a Tirana, Yuri Kim. "Guardiamo avanti per lavorare da vicino al futuro rafforzamento della nostra partnership diplomatica", ha aggiunto l'ambasciatrice Usa scrivendo su Twitter. (Alt)