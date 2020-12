Covid: Lamorgese, attacco vergognoso contro prima infermiera vaccinata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’attacco rivolto sulla rete contro l’infermiera dello ‘Spallanzani’ Claudia Alivernini "è un atto odioso contro una persona che, vaccinandosi contro il Covid 19, ha compiuto un gesto di civiltà che deve essere di esempio perché rivolto non solo alla tutela della sua salute ma anche a quella dell’intera popolazione". Lo ha affermato in una nota il ministro dell'Interno Luciana Lamorgese. "La polizia postale opera tutti i giorni per monitorare la rete ed individuare i reati digitali che possono essere perseguiti d’ufficio o per querela di parte”, ha aggiunto. (Com)