Venezuela: Istituto per la stampa denuncia oltre 140 casi di violazione libertà di espressione

- L’Istituto per la stampa e la società del Venezuela (Ipys) ha denunciato 141 casi di violazione del diritto di libertà di stampa ed espressione nel secondo semestre del 2020. Tra i “fatti più gravi” l’istituto cita l’omicidio dei giornalisti José Carmelo Bislick, nello stato di Sucre, Andres Eloy Nieves, nello stato di Zulia, e il tentativo di sequestro del giornalista Jamel Louka, nello stato di Guárico, oltre al almeno 17 detenzioni arbitrarie. L’Ipys denuncia aggressioni, minacce, blocchi e restrizioni all’accesso alle informazioni di interesse pubblico che ostacolano l’attività giornalistica in Venezuela. In particolare l’organismo denuncia che il decreto sullo stato di allarme per il nuovo coronavirus, emanato il passato 13 marzo, ha causato un aumento della censura contro i giornalisti.(Vec)