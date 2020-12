Argentina: covid, autorizzato uso emergenziale del vaccino Oxford-AstraZeneca (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I trial svolti fino ad oggi del prodotto sviluppato ad Oxford hanno dimostrato come il preparato inglese sia fino al 90 per cento efficace nel prevenire lo svilupparsi della malattia. Il vaccino necessiterà di due dosi (una dose seguita da una mezza dopo dodici settimane) per massimizzare l'immunità a lungo termine. AstraZeneca ha reso noto che produrrà diversi milioni di dosi nel primo trimestre del 2021. Il principale vantaggio di questo preparato, oltre alla sua relativa maggiore semplicità di conservazione rispetto al vaccino Pfizer (che si conserva a -70 gradi, al contrario dell'Oxford che si conserva in un normale frigorifero tra i 2 e gli 8 gradi), sarà il costo, dato che ogni dose del nuovo vaccino costerà circa 3 euro. Il virus si basa sull'adenovirus che causa il comune raffreddore negli scimpanzé, ma è stato modificato in modo che non possa causare la malattia negli umani e con in aggiunta un gene extra proveniente dal Sars-Cov-2, in modo che possa stimolare la reazione del sistema immunitario contro quest'ultimo. (segue) (Abu)