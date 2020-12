Argentina: covid, autorizzato uso emergenziale del vaccino Oxford-AstraZeneca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Autorità nazionale per i medicinali e gli alimenti dell'Argentina (Anmat) ha autorizzato oggi l'uso in via emergenziale del vaccino contro il coronavirus sviluppato dall'università di Oxford e dall'azienda farmaceutica AstraZeneca. Lo riferisce Anmat in un comunicato. L'autorizzazione dell'Argentina arriva a seguito di quella concessa sempre oggi dall'agenzia del farmaco britannica (Mhra). Il governo di Alberto Fernandez aveva annunciato già lo scorso agosto di aver raggiunto un accordo con Oxford-AstraZeneca per la produzione insieme al Messico delle provvigioni del vaccino per tutta l'America latina eccetto il Brasile, che ha siglato un accordo analogo per la produzione di 100 milioni di dosi destinate esclusivamente alla sua popolazione. L'intesa prevede che l'Argentina sarà l'incaricata di produrre la "sostanza attiva del vaccino" attraverso il laboratorio locale della compagnia MabXience, proprietà del gruppo iberico Insud, mentre al Messico è incaricata la confezione e distribuzione del vaccino attraverso il laboratorio Liomont. L'accordo assicura all'Argentina la provvigione di 22 milioni di dosi entro il mese di marzo. (segue) (Abu)