Spagna: ministro Illa ufficializza candidatura a presidenza Catalogna per i socialisti

- Il ministro della Salute spagnolo, Salvador Illa, si è detto "pronto a presiedere la Catalogna" accettando la candidatura per il Partito socialista spagnolo (Psoe) alle elezioni locali che si terranno il 14 febbraio prossimo. Dopo una giornata di indiscrezioni su diversi media spagnoli, il ministro della Salute ha, dunque, ufficializzato la sua disponibilità nel corso di una riunione telematica del Psoe catalano che approverà la lista dei candidati socialisti per le elezioni. "Lo prendo come un atto di servizio", ha detto Illa, aggiungendo che diversi suoi colleghi gli hanno manifestato che potrà essere utile per "risolvere la situazione che la Catalogna sta attraversando".(Spm)