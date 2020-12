Brasile: autorità ricevono richiesta di autorizzazione sperimentazione vaccino Sputnik V

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Agenzia nazionale di vigilanza sanitaria del Brasile (Anvisa) ha ricevuto questa sera una domanda di autorizzazione per la ricerca clinica di fase 3 sull'uomo per il vaccino Sputnik V, sviluppato in Russia dall'istituto di ricerca Gamaleya Research Institute grazie al Fondo russo per gli investimenti diretti (Rdif). La richiesta è stata effettuata dalla casa farmaceutica brasiliana Uniao Química, partner del Rdif per la produzione dello Sputnik V in Brasile. L'Anvisa ha 72 ore per rispondere alla richiesta. Nella corso della fase 3 vengono eseguiti test più approfonditi sugli esseri umani. Il passaggio è obbligatorio per autorizzare l'uso di un vaccino. Il Brasile ha già autorizzato quattro case farmaceutiche a svolgere nel paese le ricerche della fase 3: la anglo-svedese Aztrazeneca, che sviluppa il vaccino in collaborazione con l'università di Oxford, nel Regno Unito, la cinese SinoVac che sviluppa il vaccino con l'Istituto Butantan di San Paolo, in Brasile, la statunitense Pfizer che sviluppa il vaccino con l'istituto tedesco BioNTech e la belga Janssen del gruppo Johnson & Johnson. La farmaceutica Uniao Química ha inoltre dichiarato che richiederà il rilascio per uso di emergenza del vaccino nel paese a gennaio, non appena l'Anvisa autorizzerà la sperimentazione della fase 3. Lo Sputnik V è stato il primo vaccino ad essere registrato al mondo, lo scorso agosto, in Russia e ieri, 29 dicembre, ha iniziato ad essere applicato in Argentina e Bielorussia. I risultati della fase 3 rilasciati dalla Russia questo mese indicano un'efficacia del 90 per cento nell'immunizzazione con il vaccino. (segue) (Brb)