Brasile: autorità ricevono richiesta di autorizzazione sperimentazione vaccino Sputnik V (2)

- Il ministero della Salute del Brasile ha reso noto oggi che la campagna di vaccinazione anti-Covid nel paese dovrebbe iniziare tra il 20 gennaio e il 10 febbraio 2021, ma che perché questo avvenga è necessario che le case farmaceutiche interessate "ottengano la registrazione del proprio vaccino da parte dell'Anvisa". Lo ha dichiarato il Segretario esecutivo del ministero, Elcio Franco. "Nel migliore dei casi, avremo iniziato la vaccinazione a partire dal 20 gennaio. Nel medio termine, tra il 20 gennaio e il 10 febbraio. E nel lungo termine, a partire dal 10 febbraio", ha detto Franco, sottolineando che "abbiamo bisogno che i produttori ottengano la registrazione presso l'Anvisa e che forniscano dosi sufficienti per essere distribuite, dal momento che se il distributore ottiene la registrazione e alla fine non ha dosi da distribuire diventa inutile. Il ministero della Salute ha fatto la sua parte presentando il piano di immunizzazione nazionale e siamo pronti per l'operazione. Ci prepariamo per questo grande giorno, ma abbiamo bisogno dei laboratori per avviare il processo", ha concluso. (segue) (Brb)