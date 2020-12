Lavoro: approvato bilancio preventivo Inps 2021, saldo negativo a 9,27 miliardi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È stato approvato in via definitiva, nella riunione del Consiglio d’Indirizzo e Vigilanza del 29 dicembre 2020, il bilancio preventivo dell’Inps per l’anno 2021 dopo il parere positivo del Collegio dei Sindaci. Secondo quanto si legge in una nota, le entrate previste per contributi saranno pari a 229.841 milioni di euro; le uscite per prestazioni da contributi sono pari a 239.120 milioni di euro, per un saldo negativo pari a 9,27 miliardi di euro. Le stime si basano sulle previsioni macro economiche del Governo che si auspica non peggiorino nel corso del 2021. Le entrate previste (e le relative uscite) da fiscalità generale si attestano a 125.994 milioni di euro. La gestione economica presenta un risultato di esercizio negativo pari a 20.327 milioni di euro, con un miglioramento di 5.694 milioni di euro rispetto alle previsioni assestate 2020 (-26.021 milioni di euro), derivante dalla differenza tra il valore della produzione di 344.592 milioni di euro ed il costo della medesima di 365.095 milioni di euro, al netto di ulteriori 176 milioni di euro per altri proventi ed oneri. La situazione patrimoniale netta dell’Istituto alla fine dell’esercizio 2021 torna ad essere negativa per 6.590 milioni di euro registrando un peggioramento di 20.328 milioni di euro rispetto alle previsioni assestate 2020 (13.738 milioni di euro). Il Civ sottolinea la necessità, con forza, dell’intervento dei ministeri vigilanti affinché gli oneri conseguenti alla riduzione delle attività lavorative per motivazione Covid-19 siano coperte con trasferimenti dalla fiscalità generale. Infatti, il peggioramento della situazione patrimoniale netta di 20 miliardi e 328 milioni di euro è dovuto principalmente alla copertura con risorse attinte al bilancio Inps di una parte significativa delle prestazioni a sostegno del reddito alimentate dai contributi di imprese e lavoratori (cassa integrazione ordinaria e fondi di integrazione salariale). Senza un intervento della fiscalità generale tale situazione patrimoniale diverrà strutturale con la conseguente necessità di un continuo ricorso alla anticipazione (prestito) di Tesoreria dello Stato. (segue) (Com)