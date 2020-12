Molise: per il governatore Toma un 2020 carico di impegni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Regione Molise, Donato Toma, ha tenuto oggi, con modalità a distanza, la consueta conferenza stampa di fine anno, per tracciare il bilancio delle attività poste in essere dal governo regionale. Toma è partito da quello che la Regione Molise ha fatto per venire incontro a quanti sono stati investiti dalla crisi indotta dalla pandemia. Ammontano, complessivamente, a 84.7 milioni di euro le risorse che la Regione Molise ha destinato ad azioni tese a contrastare l'emergenza epidemiologica e i suoi effetti negativi sul tessuto socio-economico territoriale, per l'esattezza 57.7 milioni nella prima fase della pandemia (aprile 2020) a valere sul Programma operativo regionale, 27 milioni nella seconda (dicembre 2020) a valere sul Fondo sociale di coesione. Le azioni hanno riguardato il sostegno a imprese, famiglie, lavoratori, inclusione sociale, sanità, informazione locale, società ed enti di promozione turistica, sportiva, culturale e religiosa. Il governatore ha poi posto l'accento su alcuni risultati significativi raggiunti dal Governo regionale. Il Por Fesr-Fsr Molise 2014-2020, che ha fatto registrare attivazione delle risorse per il 97 per cento, pari a 124.787.937,08 euro, impegni per il 76 per cento, pari a 97.654.408,74 euro, e pagamenti per il 30 per cento pari a 39.150.614,68 euro. Un altro dato meritevole di attenzione è quello attinente al Piano di sviluppo rurale del Molise. Anche qui si è registrato un eccellente livello di spesa che ha superato il 65 per cento della spesa, tra i primi d'Italia e d'Europa. (segue) (Gru)