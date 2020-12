Molise: per il governatore Toma un 2020 carico di impegni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ancora un dato da registrare sul fronte dei risultati raggiunti. Per quanto riguarda la ricostruzione post-sisma, quella riguardante il terremoto del 2002, l'Arps ha proceduto a pagare, nel corso del corrente anno, 334 interventi per complessivi 28.841.881,54 euro. Restano da pagare 6.000.928,09 euro di cui, 4.181.965,84 con autorizzazione al pagamento; 1.822.962,25 in attesa di documentazione per l'autorizzazione. Sono state saldate tutte le richieste pervenute a tutto il 31/08/2020. Con le somme residue in cassa saranno pagate, entro la metà del mese di gennaio, le richieste di pagamento fino alla metà di settembre per circa 1.000.000 di euro. Relativamente al sisma del 16 agosto 2018, le somme stanziate dal governo sono state pari a 7.250.000,00 euro e sono state quasi interamente spese (6.254.381,87). Il governatore, inoltre, ha colto l'occasione per rivolgere gli auguri, attraverso i mezzi di informazione, al popolo molisano, affinché il nuovo anno sia vissuto all'insegna dell'impegno e del coraggio nella consapevolezza che sussistano i presupposti per una ponderata positività. A tal riguardo, ha parlato della "costruzione di un Molise che sappia leggere l'accaduto e trarne insegnamento. Dunque, impegno nel presente, progettazione coraggiosa per il futuro". (segue) (Gru)