Molise: per il governatore Toma un 2020 carico di impegni (3)

- "È importante pensare - ha sottolineato - che ci sarà un domani non solo genericamente di luce per via della campagna vaccinale immunologica, che è appena iniziata, ma anche di risposte concrete, quelle che intendiamo dare ai nostri corregionali. La pandemia ha messo globalmente a nudo gravi vuoti e profondi errori di valutazione socio-economica. Ne dovremo uscire tutti insieme con una nuova sensibilità e una maggiore attenzione al sociale, avendo cura di guardare ad un modello di sviluppo più sostenibile. Occorreranno tra l'altro, una vera alleanza di coesione e condivisione tra le varie forze politiche e un forte patto di concordia sociale tra queste ultime e i cittadini, pur nella diversità dei ruoli. Dovremo essere bravi nel trasformare i punti di debolezza di un territorio in punti di forza, le criticità sedimentate in opportunità da cogliere. È chiaro che non potremo fare tutto da soli", ha sottolineato il presidente. E qui ha fatto riferimento Recovery fund e alle schede progettuali presentate al governo nazionale dalla Regione Molise, che riguardano salute, infrastrutture per la mobilità, digitalizzazione, innovazione e competitività del sistema produttivo, rivoluzione verde e transizione ecologica, istruzione, formazione, ricerca e cultura, equità sociale, di genere e territoriale, iniziative multi missione, per un totale di 3.299.395.280 euro. (Gru)