Rpt - Roma: Assemblea capitolina apre con minuto silenzio per Agitu Ideo Gudeta, donna uccisa a Trento

- (Ripetizione con titolo e testo corretto) - L'Assemblea capitolina si è aperta con un minuto di silenzio, su richiesta della presidente M5s della commissione Pari opportunità, Gemma Guerrini, in memoria di Agitu Ideo Gudeta, imprenditrice di origine etiope uccisa questa notte a Trento (e non a Trieste come scritto precedentemente). In un post su Facebook Guerrini spiega: "Era una donna impegnata politicamente, nel senso che si impegnava per rendere migliore la società in cui viveva. Agitu era arrivata in Italia a 18 anni, figlia di un docente universitario esule negli Usa. Si era laureata in sociologia a Trento e poi era tornata nel suo Paese impegnandosi contro l'occupazione delle terre da parte delle multinazionali, che sfruttano quelle terre con monoculture dopo aver cacciato i contadini locali col consenso delle forze governative" e aggiunge: "Questa mattina Agitu è stata trovata morta nella sua casa, colpita con un martello sulla testa, violentata e uccisa.Il colpevole ha confessato. La magistratura farà il suo lavoro, ma auspico che questo assassinio non venga derubricato a reato a sfondo sessuale". Guerrini conclude: "L'assassino è stato uno, ma nella spinta a distruggere quella donna e l'esperienza altamente simbolica che lei rappresentava e rappresenta, c'è la forza di tutti i pregiudizî e della mentalità oppressiva che ancora oggi domina il mondo". (Rer)