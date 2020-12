Energia: Vucic inaugura il primo gennaio la sezione serba del Turkish Stream

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente inaugurerà ufficialmente il primo gennaio la sezione serba del Turkish Stream, denominata Balkan Stream. Lo riferisce la stampa locale, precisando che la cerimonia avverrà alle 6 del mattino a Gospodjinci, nel comune di Zabalj. L'apertura del Balkan Stream, come ha affermato ieri il presidente Vucic, è un grande giorno per la Serbia e in senso economico, per la popolazione e l'industria. La lunghezza del gasdotto è di 403 chilometri dal confine bulgaro a quello ungherese, ovvero da Zajecar a Horgos. Il Turkish Stream ha una lunghezza complessiva di 930 chilometri con una capacità di 31,5 miliardi di metri cubi di gas all'anno.Il gasdotto, progettato dalla russa Gazprom e dalla turca Botas, vede due diramazioni principali, una che attraversa la Turchia e l'altra, denominata Balkan Stream in Bulgaria e Serbia, che attraversa i Balcani fino all'Ungheria. La capacità di ogni diramazione è di 15,75 miliardi di metri cubi di gas. I tubi sono già stati riempiti la settimana scorsa per una prova generale e le stazioni di compressione hanno funzionato regolarmente, secondo quanto riferisce la stampa locale. Lo scorso 25 dicembre Vucic ha precisato che per la Serbia resta ora da terminare la realizzazione della "gassificazione secondaria", ovvero la linea di trasporto del gas fino a Vranje nel sud della Serbia, a Valjevo nella parte centro-occidentale, nonché nelle località a est e sud-ovest del Paese. Lo stesso Vucic, al termine dell'incontro avuto il 15 dicembre a Belgrado con il ministro russo degli Esteri Sergej Lavrov, ha precisato che la Serbia si comporterà in linea con i propri interessi per quanto riguarda la diversificazione delle fonti energetiche."Quando abbiamo chiesto dov'è un gas meno costoso di quello russo non siamo riusciti ad ottenere risposta", ha detto il capo dello Stato serbo aggiungendo che la Serbia "ha costruito il proprio gasdotto" e non ha "nessun problema" con il gas russo. "Rinunciare all'acquisto del gas russo e dire alla gente 'adesso pagherete il racket per avere un gas più costoso': non sono né stupido né pronto a fare questo. Noi costruiamo il nostro gasdotto, non verrà mica qualcuno a proibirci di riempire i tubi nel nostro Paese. E pagare un racket a chicchessia nel mondo, questo non lo farò fino a che sono vivo", ha dichiarato Vucic. Agli inizi di novembre è stato completato il collegamento fra la sezione bulgara e quella serba del gasdotto Turkish Stream. "Questo gasdotto può trasportare sia gas russo che azero", ha precisato nei mesi scorsi il premier bulgaro Bojko Borisov sottolineando l'importanza della diversificazione delle fonti di gas. Gli Stati Uniti si sono mostrati contrari alla costruzione del Turkish Stream.Lo scorso primo ottobre il segretario aggiunto dell'Ufficio delle risorse energetiche del Dipartimento di Stato Usa, Francis Fannon, ha dichiarato che l'obiettivo degli Stati Uniti non è imporre sanzioni riguardo al progetto di gasdotto Turkish Stream ma di "utilizzare vari mezzi", innanzitutto il dialogo, per "l'attuazione della legge" approvata da Washington nel 2017. Fannon ha pronunciato la dichiarazione parlando con i giornalisti dopo l'incontro avuto nello stesso giorno a Sofia con il ministro bulgaro dell'Energia, Temenuzka Petkova. Secondo il sito "24Casa", Fannon ha detto che il provvedimento denominato Countering America's adversaries through sanctions act e approvato nel 2017 non obbliga gli Stati Uniti a imporre sanzioni ma a utilizzare vari mezzi per garantire l'attuazione della legge. "Il nostro obiettivo non è imporre sanzioni, ma modificare un determinato comportamento. Pertanto, siamo in procinto di tenere colloqui e continueremo a farlo", ha detto Fannon. Il segretario aggiunto per l'Energia ha replicato così alla domanda su un'eventuale introduzione di sanzioni anche contro la costruzione del Balkan Stream. Indipendentemente dalla differenza nei nomi dei progetti, ha detto Fannon, Balkan Stream e Turkish Stream sono lo stesso gasdotto. (Seb)