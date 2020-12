Usa-Bahrein: concluso il dialogo strategico fra i due Paesi, focus su sicurezza (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il lancio del dialogo strategico, si legge, riflette “la determinazione del Regno del Bahrein e degli Stati Uniti a collaborare strettamente per massimizzare le occasioni per accelerare la pace reciproca, e gli obiettivi di sicurezza”: questi includono anche la realizzazione di obiettivi relativi ai diritti umani, fra cui la lotta al traffico di esseri umani e i diritti dei lavoratori, rispetto ai quali gli Usa “hanno riconosciuto i progressi fatti dal Regno del Bahrein”. Nel corso del dialogo strategico, prosegue la nota, sono stati discussi anche l’avanzamento della cooperazione in materia di sicurezza marittima e dei confini, “allo scopo di affrontare vecchie e nuove sfide alla sicurezza”. In particolare i due Paesi hanno annunciato la loro intenzione di avviare partenariati di sicurezza per migliorare lo scambio di informazioni e di esperienze, il capacity-building, e di siglare memorandum per la cooperazione sulla sicurezza di frontiere e cargo, oltre ad accordi per rafforzare la collaborazione nella lotta al crimine cibernetico. Manama e Washington hanno anche reso nota la propria intenzione di rafforzare la cooperazione in ambito giudiziario, per quanto riguarda la lotta al crimine transnazionale e al terrorismo, mediante sforzi bilaterali per la condivisione di prove e informazioni; i due Paesi hanno anche sottolineato la necessità di adottare ulteriori misure per contrastare i finanziamenti al terrorismo e le pratiche di riciclaggio del denaro. (segue) (Nys)